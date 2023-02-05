شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على سيراميكا بهدف أحمد يوسف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق إنبى الشوط الأول متقدماً على سيراميكا بهدف نظيف سجله أحمد يوسف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة المقامة حالياً باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : رضا السيد،خط الدفاع : علي فوزي - خالد رضا - أحمد كالوشا - محمد حمدي،خط الوسط: أحمد يوسف - مصطفى شكشك - ناصر مودي - مصطفى دويدار،خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء إنبى كل من: عبد الرحمن سمير وأحمد صبيحة وعبد الرحمن عماد ومروان داود وأحمد العجوز ومحمد عبد العاطي وصلاح زايد وعماد ميهوب وأحمد عيد.

ودخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد هاني،خط الوسط: محمود نبيل - محمد كناريا - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كل من: علي الجابري - محمد ناصف - محمد عادل - مروان الصحراوي - جاستس آرثر - عمرو قلاوة - محمود زلاكة - أحمد القرموطي - صلاح محسن.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 18 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس عشر من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 13 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.