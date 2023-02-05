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الامارات | الوصل يتجاوز البطائح بالثلاثة

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الوصل على البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد «الراقي» عند 14 نقطة.

سيطر الوصل على مجريات اللعب ولكن من دون خطورة على المرمى، بينما في الدقيقة 43 أحرز الأرجنتيني شانكلاي الهدف الأول عقب مجهود فردي من علي صالح.

وفي الشوط الثاني تألق الكاميروني برنارد ولعب كرة عرضية قابلة البرازيلي لورنسي دو برأسه في المرمى محرزاً هدف التعادل (56)، وفي الدقيقة 62 حصل علي صالح على ركلة جزاء، سددها فابيو ليما في المرمى (63) قبل أن يحسم شانكلاي اللقاء بإحرازه الهدف الثالث من خطأ الحارس زايد أحمد (66) لتنتهي المباراة بفوز الوصل.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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