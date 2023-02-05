شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موعد عودة مصطفى شوبير للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلى إن مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، سوف ينتظم في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق إلى القاهرة.

وأوضح أن شوبير ينتهي من برنامجه التأهيلي والتدريبي بنهاية الأسبوع الجاري، وفقًا للمتابعة المستمرة التي يخضع لها اللاعب في القاهرة.

وأشار طبيب الفريق إلى أن مصطفى شوبير انتهي من تنفيذ البرنامج الذي حدده الطبيب الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

كان الفريق قد استأنف تدريباته الجماعية اليوم دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الاهلى مرانا بدنيا بالكرة للاعبي الفريق في بداية فقرات التدريب الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعداد لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق فقرة بدنية لمدة٣٠ دقيقة، قبل أن يستأنف باقي فقرات المران الجماعي التي اشتملت على تدريبات فنية خاصة بالكرة والتصويب على المرمى وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.

من جانبه، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا أمام ريال مدريد في المواجهة المقبلة. وقال كولر عقب مباراة سياتل ساوندرز في ربع نهائي مونديال الأندية، «شيء عظيم أن تواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد في نصف النهائي»، مؤكدًا أن هناك تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمواجهة الكبرى.

وأضاف كولر، «سنحرص على متابعة 3 مباريات لريال مدريد على الأقل، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة، ونظرًا لضيق الوقت ستكون هناك العديد من المحاضرات النظرية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة».

وأشار كولر إلى أن كهربا مر بالعديد من الأوقات الصعبة بعد مشاركته في التدريبات لفترة طويلة دون لعب المباريات، ولكنه نجح بالإصرار والعزيمة في تجاوزها بعد عودته للمشاركة مجددًا.