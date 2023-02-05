شكرا لقرائتكم خبر عن جدية وتركيز فى مران الأهلي استعدادا لمواجهة ريال مدريد بالمونديال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من التركيز الشديد والجدية على لاعبي الأهلي فى بداية التحضير لمباراتهم أمام ريال مدريد المقرر لها الأربعاء المقبل، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، ورفع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر درجة الاستعداد القصوى قبل مواجهة الميرنجي.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مرانا بدنيا بالكرة للاعبي الفريق في بداية فقرات التدريب الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد فى إطار الاستعداد لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق فقرة بدنية لمدة 30 دقيقة، قبل أن يستأنف باقي فقرات المران الجماعي التي اشتملت على تدريبات فنية خاصة بالكرة والتصويب على المرمى وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.

واختتم المدير الفني للفريق فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران على مجموعتين وشهدت حماسا وتركيزا كبيرين من الجميع.

وقاد ميشيل يانكون تدريبات ثلاثي حراس المرمى، علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في فقرات بدنية وفنية في جانب من المران الجماعي قبل أن ينتظموا في التقسيمة مع بقية اللاعبين.

وأدى الفريق تدريباته الجماعية اليوم دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.











































































