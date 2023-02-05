شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى كاستيلو رجل مباراة الداخلية وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد فتحى كاستيلو، لاعب نادى أسوان، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية، التى انتهت بفوز تماسيح النيل بهدفين مقابل هدف.

واختارت رابطة الأندية المحترفة اللاعب أحمد فتحى كاستيلو كأفضل لاعب فى المباراة، بعدما قدم أداءً رائعاً فى دفاع أسوان وحرم مهاجمى الداخلية من الوصول لمرمى فريقه.

وحقق فريق أسوان فوزا مهما على الداخلية بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل هدفى أسوان أحمد خالد ومحمد حمدى زكى "من ركلة جزاء" فى الدقيقتين 1 و41، بينما أحرز هدف الداخلية سمير فكرى فى الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 13 نقطة.

بدأ الداخلية بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد مجدي

الدفاع : عبد العزيز السيد - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - الآن كيبامبادي

الوسط :مؤمن عاطف - محمود طلعت - بلال السيد - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي

الهجوم : سمير فكري - مصطفى فوزي

بينما جاء تشكيل أسوان الذى أعلنه مديره الفني أيمن الرمادى كالتالي:

حراسة المرمى : عمرو حسام

الدفاع : ميدو مصطفى - أحمد فتحي كاستيلو - إسلام جمال - علي فتحي

الوسط :رافائيل إياجوا - عماد فتحي - بلال السيد - أحمد خالد - محمد ناجي

الهجوم : محمد حمدي زكي