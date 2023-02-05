شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى المجموعة الثالثة والأهلى بالرابعة فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء اليوم، الأحد، مراسم قرعة البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير و حتى 3 مارس المقبل.

وحضر مواسم القرعة كل من، ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى وعمرو مخلوف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وحسن عابد مدير البطولة وأحمد عبد الدايم رئيس لجنة الاحتكام بالاتحاد العربى.

وجاءت المجموعات كالتالى:

المجموعة الأولى

الأهلى القطرى وأهلى طرابلس والصداقة فلسطين ومصافى الشمال.

المجموعة الثانية

الوكرة القطرى، بنى ياس الإمارات، الكويت الكويتى والسويحات الليبى.

المجموعة الثالثة

خيبل اليمنى والقوات الفلسطينى والسيب العمانى والزمالك.

المجموعة الرابعة

النصر البحرينى والكاظمة الكويتى والميناء اليمنى والأهلى المصرى.