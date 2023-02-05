شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة القلاوى حكما لمباراة الزمالك وفاركو فى الدورى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم حمادة القلاوى لإدارة مباراة الزمالك وفاركو المقرر لها غدًا الاثنين باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويعاون القلاوى كل من محمود أبو الرجال وشريف عبد الله مساعدين، وعاطف حسين حكما رابعا، وخالد الغندور حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد فيديو.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة التى ستخوض مباراة فاركو وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - السيد عطية

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه .