شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش وأحمد حسام ميدو المديران الفنيان للاتحاد السكندرى والإسماعيلى التشكيل الرسمي للفريقين لخوض المباراة التى تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

في خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - كريم عرفات.

في خط الوسط: محمد حسن - عماد حمدي - محمد مخلوف.

في خط الهجوم: عمر الساعي - محمد الشامي - فراس شواط.

وعلى دكة البدلاء:

أحمد عادل - أحمد محسن - سيرجي أكا - محمد بيومي - محمد عبد السميع - كريم الديب - عمر الوحش - أحمد مدبولي - ياو أنور.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالى

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

في خط الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي - محمود علاء - صبري رحيل.

في خط الوسط: مورو - خالد الغندور - محمد محمود.

في خط الهجوم: إبراهيم حسن - أحمد عادل ميسي - مابولولو.

وعلى دكة البدلاء:

صبحي سليمان - عبد الله نصيب - جافين - أحمد عيد - ناصر ناصر - محمود عبد العزيز - إسلام عبد النعيم - عبد الغني محمد - أموتو.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة من 16 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى مواجهتين وخسر 6 لقاءت، وسجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.