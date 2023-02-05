شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء والعين يزفان بشرى سارة للأهلى قبل مواجهة ريال مدريد بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز النادى الأهلى مكانا فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الأربعاء المقبل، بعدما نجح المارد الأحمر فى الفوز على سياتل الأمريكى فى ربع النهائى بهدف أفشة.

ويلتقى النادى الأهلى مع ريال مدريد فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس العالم للأندية المقامة حاليا على الأراضى المغربية.

ونجح فريقا الرجاء المغربي والعين الإماراتى فى بلوغ نهائى بطولة كأس العالم للأندية من قبل، ولم يكونا أبطالا مثل الأهلى ودخلا كمستضيف للبطولة، وهو الوضع الذى ينطبق حاليا على الأهلى، وهو ما يبشر بإمكانية عبور الأهلى للنهائى على حساب ريال مدريد.

ونجح الرجاء المغربى فى الوصول لنهائى كأس العالم للأندية عام 2013 الذى توج بلقب أفريقيا فى هذا العام النادى الأهلى، ودخل النادى المغربى كمستضيف ولكنه خسر أمام بايرن ميونخ بهدفين ليحصد المركز الثانى.

وأعاد العين الإماراتى نفس إنجاز الرجاء عام 2018 عندما وصل للنهائى وهو لم يكن بطل لقارة آسيا، بينما شارك كمستضيف، ليصطدم بريال مدريد فى النهائى ويخسر برباعية مقابل هدف.

ونجح مارسيل كولر فى قيادة الأهلى للفوز الثانى له فى كأس العالم للأندية فى مباراته الثانية فقط بالمونديال، ليعادل البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى الذى نجح فى تحقيق فوزين خلال 7 مباريات فى البطولة بعدما خسر 5 مواجهات.

ويتبقى للسويسرى كولر للفوز فى مباراة للتساوى مع الجنوب أفريقيا بيتسو موسيمانى الذى حقق 3 انتصارات خلال 6 مواجهات فى البطولة بعدما خسر 3 مباريات.

ونجح الأهلي في ملامسة المجد بعدما ضرب موعداً مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل.

وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، وعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.