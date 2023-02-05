أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام إنبى

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي ضمن الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد هاني

خط الوسط: محمود نبيل - محمد كناريا - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - محمد ناصف - محمد عادل - مروان الصحراوي - جاستس آرثر - عمرو قلاوة - محمود زلاكة - أحمد القرموطي - صلاح محسن.

ويسعى التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، لخلق توليفة مميزة تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادى سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادى بعد إبرام أكثر من صفقة فى الانتقالات الحالية، وطالب لاعبين بضرورة تجميع النقاط والعودة لسكة الانتصارات من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول الدورى، وحذر المدافعين من خطورة رفيق كابو مهاجم إنبى وعدم ترك مساحات أمامه، خاصة أن الفوز غائب عن الفريق منذ 5 جولات.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 18 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.