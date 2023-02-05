ريال مدريد يسقط أمام مايوركا بهدف وحيد ويخسر حارسه "كورتوا"

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد ريال مدريد بخسارة من أرض منافسه ريال مايوركا 0-1 ضمن المرحلة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل هدف أصحاب الديار ناتشو د 13 مدافع الفريق الملكي بالخطأ في مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين الذي وضع اسمه في اللحظات الأخيرة ضمن التشكيلة الأساسية بعد إصابة تيبو كورتوا في العمليات الإحمائية.



وأضاع لاعب مدريد ماركو أسينسيو ركلة جزاء تصدى لها حارس مايوركا راجكوفيتش 60.

وقبل المباراة، تعرض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة، ما جعل الكادر الفني يستبدله بالحارس الأوكراني أندري لونين.



توقف رصيد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عند النقطة 45 في المركز الثاني خلف برشلونة. وقد تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم.



أما مايوركا فصار رصيده 28 نقطة في المركز العاشر.

(بي ان سبورت)

