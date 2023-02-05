الامارات | العين يكتسح الظفرة برباعية في دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمطر فريق العين شباك مستضيفه الظفرة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على إستاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة 15 لدوري ادنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء قدم فيه «الزعيم» أداء فنياً رائعاً ومقروناً بالنتيجة ليضع بذلك النقطة 28 في رصيده، محافظاً على فارق النقاط الاربعة مع شباب الأهلي المتصدر، في المقابل تأزم موقف أصحاب الأرض في صراع البقاء إذ تجمدت نقاطهم عند 7.

وقص الزعيم شريط أهداف المباراة في الدقيقة 5 بواسطة لاعبه البرازيلي ارك جورجينس، فيما عادل أصحاب الأرض بعد مرور 3 دقائق فقط وتحديداً في الدقيقة 8 بأقدام البرازيلي تياغو دي لينكو، لكن الضيوف تقدموا بالهدف الثاني في الدقيقة 2+45 من علامة الجزاء التي نفذها التوغولي لابا كودجو الذي انتهى عليه الشوط الأول.

ومع انطلاقة الحصة الثانية سجل الضيوف الهدف الثالت وتحديداً في الدقيقة 47 بواسطة الأوكراني اندريه يارمولينكو، فيما اختتم زميله المغربي سفيان رحيمي الرباعية في الدقيقة 56.