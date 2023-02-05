شكرا لقرائتكم خبر عن "زيكو" رجل مباراة غزل المحلة وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مصطفي زيكو لاعب حرس الحدود علي رجل مباراة غزل المحلة وحرس الحدود، والتي جمعتهما اليوم باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

حقق فريق حرس الحدود فوزًا مهمًا على غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

جاء هدفا حرس الحدود عن طريق أحمد فيليكس ومصطفي زيكو فى الدقيقتين 15 و44 علي الترتيب، فيما قلص الفارق قبل نهاية المباراة أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة.

وبهذه النتيجة، يستمر فريق غزل المحلة فى المركز السابع من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 26 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 5 مباريات أخرى.