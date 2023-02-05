شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد أول 4 جولات بالدور الثاني للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد 4 جولات من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري، وهي الجولات الـ18 والـ19 والـ20 والـ21.

وجاء مواعيد الجولات الأربعة كالتالي:

في ذات السياق، أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم توقف الدورى خلال الفترة بين 19 إلى 30 مارس بسبب مباراتى منتخب مصر ومالاوي فى تصفيات أمم أفريقيا، كما قررت الرابطة إقامة مباريات دور الـ 32 لكأس مصر وكأس الرابطة فى الفترة من 19 حتي 30 مارس بدون الدوليين.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا فى مسابقة ضمن الجولة 19 من بطولة الدوري، وذلك بسبب ارتباط الزمالك بخوض مباراتين في منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم تحديد موعد آخر للمباراة في وقت لاحق.

كما أعلنت رابطة الأندية تأجيل مباراة الأهلي والإتحاد السكندري، في بطولة الدوري، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس المقبل، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأحمر بمواجهة صنداوانز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير أحد يومي 7 و8 مارس المقبل.