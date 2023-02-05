شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا فى قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة فاركو في الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو المقرر لها غدًا الإثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلاً من: وتضم القائمة كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - السيد عطية خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح. خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه .