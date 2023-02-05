شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة غزل المحلة وحرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق حرس الحدود فوزاً مهماً على غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

جاء هدفا حرس الحدود عن طريق أحمد فيليكس ومصطفي زيكو فى الدقيقتين 15 و44 علي الترتيب، فيما قلص الفارق قبل نهاية المباراة أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة .