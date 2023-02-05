شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتدرب باستاد الكلية الحربية ومشهور وحازم إمام يدعمان الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، مران اليوم باستاد الكلية الحربية فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام فى مصر فى الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس.

وحرص اللواء حلمى مشهور وحازم إمام عضوا مجلس إدارة الاتحاد على حضور المران والاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للشد من أزرهم، والتأكيد على دعم المجلس بالكامل لهم وتوفير جميع مطالبهم من أجل الفوز بلقب البطولة واسعاد الجماهير.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب، القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، شادي الجيلاني محلل أداء ، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري ، علاء سعيد مسئول المهمات.