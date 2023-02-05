شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لضرب 3 عصافير بحجر واحد أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع فاركو فى الخامسة مساء غدٍ، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية تساعده على تحسين أوضاعه بجدول ترتيب الدورى.

ويسعى الزمالك خلال مواجهة فاركو لضرب 3 عصافير بحجر واحد، ويأتى الهدف الأول للفريق الأبيض فى تلك المواجهة بتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، التى ستجعل الزمالك يحتل الوصافة، وإن كان بشكل مؤقت حتى يخوض فيوتشر وبيراميدز مباراتهما فى ذات الجولة.

ويدخل الزمالك المباراة وهدفه تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، التى ستدفعه لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفارس الأبيض حاليًا المركز الرابع برصيد 29 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 3، وفى حال الفوز سيرتفع رصيده لـ 32 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة.

فيما يدخل فريق فاركو المباراة محتلاً المركز الـ 12، برصيد 16 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.

ويأتى الهدف الثانى للزمالك من مواجهة فاركو، وهو عودة الروح لدى اللاعبين، خاصة بعد الفوز فى المباراة الماضية على فيوتشر، ويعد الفوز على فاركو انطلاقة جديدة للفريق الأبيض، والذى سيعود للمنافسة بهذا الانتصار.

ويتمثل الهدف الثالث فى فتح صفحة جديدة مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، الذى عاد لمنصبه بعد التراجع عن قرار إقالته، وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه، حيث غاب فيريرا عن مواجهة فيوتشر فقط، ثم عاد وظهر في مران الفريق الذى أقيم مساء السبت، على أن يتواجد رفقة أسامة نبيه في قيادة الفريق بمباراة اليوم، أمام فاركو.