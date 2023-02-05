شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفوز على الداخلية 2 / 1 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق أسوان فوزا مهما على الداخلية بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ17 بالدورى، سجل هدفى أسوان أحمد خالد ومحمد حمدى زكى "من ركلة جزاء" فى الدقيقتين 1 و41، بينما أحرز هدف الداخلية سمير فكرى فى الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 13 نقطة.

بدأ الداخلية بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد مجدي

الدفاع : عبد العزيز السيد - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - الآن كيبامبادي

الوسط :مؤمن عاطف - محمود طلعت - بلال السيد - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي

الهجوم : سمير فكري - مصطفى فوزي

بينما جاء تشكيل أسوان الذى أعلنه مديره الفني أيمن الرمادى كالتالي:

حراسة المرمى : عمرو حسام

الدفاع : ميدو مصطفى - أحمد فتحي كاستيلو - إسلام جمال - علي فتحي

الوسط :رافائيل إياجوا - عماد فتحي - بلال السيد - أحمد خالد - محمد ناجي

الهجوم : محمد حمدي زكي