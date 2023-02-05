شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم غزل المحلة 2-1 ويبتعد عن المركز الأخير بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق حرس الحدود فوزا مهما على غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

جاءت هدفا حرس الحدود عن طريق أحمد فيليكس ومصطفي زيكو فى الدقيقتين 15 و44 علي الترتيب، فيما قلص الفارق قبل نهاية المباراة أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة .

وبهذه النتيجة، يستمر فريق غزل المحلة فى المركز السابع من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 26 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 5 مباريات أخرى.

فيما ارتفع فريق حرس الحدود إلي المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مواجهات.

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد جابر – معاذ الحناوي – مصطفي العش – محمود علاء

خط الوسط: محمد بازوكا – إبراهيما نداي – خالد الإخميمي – كريم صلاح – أحمد الشيخ

خط الهجوم: جابريل أوروك

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عمرو شعبان – أحمد رضا – السيد الشبراوي – إبراهيما كونيه – طارق سامي – حازم مرسي – إبراهيم عايش – هاني عادل – مصطفى أسامة.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي..

حراسة المرمى : أحمد السعدني

الدفاع : محمد رضا - محمود بن والي - خالد سامي - أحمد شديد

الوسط :إبراهيم القاضي - مصطفى جمال - أحمد فليكس - مصطفى صبحي

الهجوم : مصطفى زيكو - عمر بسام

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد فوزي وأحمد أيمن ومحمد أحمد عبد الله ورمزي خالد ووجيه عبد الحكيم وكينجسلي كوكو وفالانتين أودو وأحمد علي وأحمد قاسم.