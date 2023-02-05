ملك إفريقيا العظيم.. ماذا قالت الصحيفة الإسبانية عن مواجهة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي المونديال؟

الشارقة - اميمة ياسر -

سلطت الصحف الإسبانية الضوء على مواجهة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة حاليا بالمغرب.

وكان الأهلي قد حقق فوزا صعبا على فريق سياتل الأمريكي بهدف دون رد، بأقدام محمد مجدي أفشة، ليتأهل إلى نصف نهائي المونديال لمواجهة الفريق الملكي الإسباني.

ماركا: الأهلي ملك إفريقيا العظيم في مواجهة ريال مدريد

قالت صحيفة "ماركا" إن النادي الأهلي سيكون منافسًا لريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الإطاحة بالفريق الأمريكي سياتل ساوندرز بفضل هدف قاتل في الدقيقة 88.

ووصفت الصحيفة الأهلي بـ"ملك إفريقيا العظيم" والذي سيلتقي مع ريال مدريد في مواجهة مرتقبة يوم الأربعاء.

وأشارت "ماركا" إلى أن الأهلي ضيف دائم في هذه البطولة حتى وإن لم يتوج بطلًا من قبل.

وأضافت أن الأهلي سيحصل على يوم راحة إضافي عن ريال مدريد والذي سيلتقي غدًا الأحد مع ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

آس: انتصار رائع للأهلي بشباك نظيفة جديدة

قالت صحيفة "آس" الإسبانية إنه رغم افتقار الأهلي للإبداع والكرة الجميلة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي إلا أن العملاق المصري حقق انتصارا رائعا في الدقائق الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي نجح في خنق سياتل ساوندرز الأمريكي ومنعهم من فرص واضحة خاصة في الشوط الثاني.

وتابعت: "لاشك أنها هزيمة مؤلمة بالنسبة إلى سياتل ساوندرز والذي شعر بخيبة أمل، فقد فشلوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم في الشوط الأول".

وواصلت الصحيفة: "هذا الانتصار الذي جاء في الدقيقة 88 بهدف عن طريق محمد مجدي أفشة، سيجعل الأهلي في مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي خرج بشباك نظيفة مرة آخرى بعد الفوز على أوكلاند سيتي، وسيتعين على فريق أنشيلوتي التركيز والعمل من أجل تحطيم هذا الجدار الدفاعي.

شبكة Antena 3 التليفزيونية: الأهلي المصري منافسًا لريال مدريد في مونديال الأندية

قالت الشبكة الإسبانية إن الأهلي المصري سيكون منافسًا لريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية بعدما قضى كتيبة مارسيل كولر على سياتل ساوندرز بعد هدف من اللاعب أفشة في الدقيقة 88.

سبورت: من هو خصم ريال مدريد في كأس العالم للأندية؟

قالت الصحيفة إن الأهلي المصري حقق الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي 1-0 يوم السبت، من أجل أن يضرب موعدًا مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضافت الصحيفة: "حلت العناية الإلهية بدخول أفشة إلى الملعب، والذي حل مكان حمدي فتحي، وبالفعل كان قادرًا على التسجيل قبل خمس دقائق من النهاية، ليعبر الأهلي إلى نصف النهائي."

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي يعد صاحب المركز الثاني كأكبر عدد من المشاركات في هذه المسابقة العالمية برصيد ثماني مرات.

وتابعت أن الأهلي سيلتقي مع ريال مدريد بفضل مارسيل كولر المدير الفني الذي لا يعرف الهزيمة حتى الآن.