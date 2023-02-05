شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يضع برنامجا لتجهيز أفشة لمواجهة ريال مدريد بعد إصابته بنزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، برنامجا تدريبيا منفردا على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر اليوم، الأحد، على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

وانتظم أفشة فى جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يستكمل المران بتدريب خاص تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط أحمال الفريق.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إنه حدد برنامجا تدريبيا خاصا لـ«أفشة»؛ بسبب شكواه من دور برد خفيف عقب مواجهة فريق سياتل الأمريكي أمس. وأوضح «أبوعبلة» أن «أفشة» سينتظم فى المران الجماعى بشكل طبيعي غدًا الاثنين.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.

من جانبه، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا أمام ريال مدريد في المواجهة المقبلة. وقال كولر عقب مباراة سياتل ساوندرز في ربع نهائي مونديال الأندية، «شيء عظيم أن تواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد في نصف النهائي»، مؤكدًا أن هناك تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمواجهة الكبرى.

وأضاف كولر، «سنحرص على متابعة 3 مباريات لريال مدريد على الأقل، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة، ونظرًا لضيق الوقت ستكون هناك العديد من المحاضرات النظرية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة».

وأشار كولر إلى أن كهربا مر بالعديد من الأوقات الصعبة بعد مشاركته في التدريبات لفترة طويلة دون لعب المباريات، ولكنه نجح بالإصرار والعزيمة في تجاوزها بعد عودته للمشاركة مجددًا.