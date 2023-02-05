شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يقلص الفارق لغزل المحلة أمام الحدود قبل نهاية المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة فى تقليص الفارق أمام فريق حرس الحدود بهدف قبل نهاية المباراة، لتصبح النتيجة 2-1، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد جابر – معاذ الحناوي – مصطفي العش – محمود علاء

خط الوسط: محمد بازوكا – إبراهيما نداي – خالد الإخميمي – كريم صلاح – أحمد الشيخ

خط الهجوم: جابريل أوروك

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عمرو شعبان – أحمد رضا – السيد الشبراوي – إبراهيما كونيه – طارق سامي – حازم مرسي – إبراهيم عايش – هاني عادل – مصطفى أسامة.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي..

حراسة المرمى : أحمد السعدني

الدفاع : محمد رضا - محمود بن والي - خالد سامي - أحمد شديد

الوسط :إبراهيم القاضي - مصطفى جمال - أحمد فليكس - مصطفى صبحي

الهجوم : مصطفى زيكو - عمر بسام

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد فوزي وأحمد أيمن ومحمد أحمد عبد الله ورمزي خالد ووجيه عبد الحكيم وكينجسلي كوكو وفالانتين أودو وأحمد علي وأحمد قاسم.