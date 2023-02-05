شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق 5 ميداليات فى منافسات الفرق بالبطولة العربية لاختراق الضاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت منتخبات مصر 5 ميداليات في منافسات الفرق للبطولة العربية الـ25 لاختراق الضاحية المقامة على مضمار استاد القاهرة، بواقع ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية.

وحقق الميدالية الفضية كل من، منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما لمنافسات مسافة 6 كم تحت 20 عاما بعد منافسة شرسة مع منتخب المغرب صاحب المركز الأول.

وجاءت الفضية الثانية عن طريق منتخب الشباب تحت 20 عاما، فى سباق مسافة 8 كم.

بينما فاز بالميدالية البرونزية منتخب الناشئات تحت 18 عاما فى منافسات مسافة 4كم، ومنتخب الناشئين تحت 18 عاما فى منافسات مسافة 6 كم، وأخيرا حقق منتخب السيدات برونزية سباق 8 كم.

وأقيم حفل الافتتاح اليوم بحضور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى والدكتور حبيب ربعان رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى.

وتواجد في منافسات اليوم المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وعبدالإله الصلوي الأمين العام للاتحاد العربي لألعاب القوى والشيخ سالم العمري نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى والمندوب الإداري للبطولة العربية لاختراق الضاحية و عبدالحكيم الشدوخي المندوب الفني للإتحاد العربي و أحمد الطناني المساح الدولي لسباقات الضاحية والطريق و طارد العتيبي المنسق الإعلامي الإتحاد للعربي و أحمد حمزة نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى والعميد حاتم فودة عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى والمشرف على المنتخبات والدكتور أمين شعبان والمهندس كريم أكرم والدكتورة مجدة الخواجة أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى و محمد أبوأفندي عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى و مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى ورئيس لجنة المراسم بالبطولة.

شارك في البطولة 13 دولة هي ، السعودية وعمان والبحرين والإمارات والعراق واليمن وسوريا وفلسطين من قارة أسيا ، وتونس والمغرب والجزائر والسودان والصومال من قارة أفريقيا بجانب مشاركة مصر.