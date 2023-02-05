شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنى سويف تستضيف معسكر حكام الصعيد بحضور جمال علام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تلبية دعوة جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن على هامش استضافة الجامعة لمعسكر حكام الصعيد على مدار يومين.

كما تواجد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام وتونى عثمان وتوفيق السيد وأحمد أبو العلا وأيمن دجيش ومجدى رزق وحمدى القاضي وياسر محمود ومحمد أبو خاطر وفريد سلطان مسئولو لجنة الحكام.

من ناحية أخرى، توصل اتحاد الكرة لاتفاق نهائي مع الشركة الإسبانية على تحديث تقنية الفيديو المستخدمة فى الكرة المصرية، بعد عدة جلسات جمعت وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع مسئولي الشركة فى إسبانيا.

كما تم الاتفاق خلال الجلسة على جدولة المستحقات الخاصة بتقنية الفيديو بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية خلال الفترة المقبلة.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة مع شركة الـ var على دفع المستحقات بالجنيه المصري، بالإضافة لدفع القيمة بتسعيرة الدولار القديمة، والحصول على التحديثات الخاصة بالتقنية مجانًا.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم توقف الدورى خلال الفترة بين 19 إلى 30 مارس بسبب مباراتى منتخب مصر ومالاوي فى تصفيات أمم أفريقيا، كما قررت الرابطة إقامة مباريات دور الـ 32 لكأس مصر وكأس الرابطة فى الفترة من 19 حتي 30 مارس بدون الدوليين.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا فى مسابقة ضمن الجولة 19 من بطولة الدوري، وذلك بسبب ارتباط الزمالك بخوض مباراتين في منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم تحديد موعد آخر للمباراة في وقت لاحق.

كما أعلنت رابطة الأندية تأجيل مباراة الأهلي والإتحاد السكندري، في بطولة الدوري، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس المقبل، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأحمر بمواجهة صنداوانز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير أحد يومي 7 و8 مارس المقبل.