شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية منها تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا، ومباراة الأهلى والاتحاد، بالإضافة إلى توقف الدورى من 19 إلى 30 مارس بسبب المنتخب.
رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى بسبب صن داونز
قررت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى بطولة الدوري، والتي كان من المقرر إقامتها 11 مارس المقبل، بسبب ارتباط المارد الأحمر بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير أحد يومى 7 و8 مارس المقبل.
الأهلى يتوجه للرباط اليوم لمواجهة ريال مدريد فى نصف نهائى مونديال الأندية
تغادر بعثة النادي الأهلي مدينة طنجة اليوم، الأحد، مُتوجهة إلى الرباط استعداداً لملاقاة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً بالمغرب.
رابطة الأندية تعلن توقف الدورى من 19 إلى 30 مارس بسبب المنتخب
أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم توقف الدورى خلال الفترة بين 19 إلى 30 مارس بسبب مباراتى منتخب مصر ومالاوي فى تصفيات أمم أفريقيا، كما قررت الرابطة إقامة مباريات دور الـ 32 لكأس مصر وكأس الرابطة فى الفترة من 19 حتي 30 مارس بدون الدوليين.
توصل اتحاد الكرة لاتفاق نهائي مع شركة ميديا برو الإسبانية على تحديث تقنية الفيديو المستخدمة فى الكرة المصرية، بعد عدة جلسات جمعت وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع مسئولي الشركة فى إسبانيا.
الزمالك يوفر 50 أتوبيساً لنقل الجمهور إلى الإسكندرية لحضور مباراة فاركو
تعرف على موعد الدور التمهيدى لكأسى مصر والرابطة
قررت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم إقامة مباريات دور الـ 32 لكأس مصر وكأس الرابطة فى الفترة من 19 حتى 30 مارس بدون الدوليين، وتشهد تلك الفترة توقف الدورى بسبب مباراتى منتخب مصر ومالاوي فى تصفيات أمم أفريقيا.