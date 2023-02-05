شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية منها تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا، ومباراة الأهلى والاتحاد، بالإضافة إلى توقف الدورى من 19 إلى 30 مارس بسبب المنتخب.

رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى بسبب صن داونز

قررت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى بطولة الدوري، والتي كان من المقرر إقامتها 11 مارس المقبل، بسبب ارتباط المارد الأحمر بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير أحد يومى 7 و8 مارس المقبل.

قررت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا فى الجولة 19 من بطولة الدوري، وذلك بسبب ارتباط الزمالك بخوض مباراتين فى منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم تحديد موعد آخر للمباراة في وقت لاحق.

الأهلى يتوجه للرباط اليوم لمواجهة ريال مدريد فى نصف نهائى مونديال الأندية

تغادر بعثة النادي الأهلي مدينة طنجة اليوم، الأحد، مُتوجهة إلى الرباط استعداداً لملاقاة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً بالمغرب. رابطة الأندية تعلن توقف الدورى من 19 إلى 30 مارس بسبب المنتخب أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم توقف الدورى خلال الفترة بين 19 إلى 30 مارس بسبب مباراتى منتخب مصر ومالاوي فى تصفيات أمم أفريقيا، كما قررت الرابطة إقامة مباريات دور الـ 32 لكأس مصر وكأس الرابطة فى الفترة من 19 حتي 30 مارس بدون الدوليين.

توصل اتحاد الكرة لاتفاق نهائي مع شركة ميديا برو الإسبانية على تحديث تقنية الفيديو المستخدمة فى الكرة المصرية، بعد عدة جلسات جمعت وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع مسئولي الشركة فى إسبانيا.

الزمالك يوفر 50 أتوبيساً لنقل الجمهور إلى الإسكندرية لحضور مباراة فاركو

أعلن مسئولو نادي الزمالك توفير 50 أتوبيساً لنقل جمهور الفريق إلى استاد برج العرب لمساندة الفريق أمام فاركو فى المباراة المقرر لها غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تعرف على موعد الدور التمهيدى لكأسى مصر والرابطة