شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: المدرب الجديد سيقود المنتخب مارس المقبل.. وأوسكار مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، أن المفاوضات جارية حالياً للتعاقد مع المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطني، خلفا للمدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، مشيرا إلى أن المدرب الجديد سيقود المنتخب فى التجمع الدولي المقرر له مارس المقبل.

وقال الأمين، فى تصريحات لبرنامج "كاونتر أتاك" مع خالد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حددنا عددًا من المعايير للتعاقد مع المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر لكرة اليد، فى مقدمتها أن يكون متفرغًا وحقق إنجازًا عالميًا أو أوليمبيًا".

وأضاف، "سنُعلن اسم المدرب الجديد لمنتخب اليد فور توقيع العقود حفاظًا على سرية المفاوضات، وسنقعد مؤتمرًا صحفيًا لتقديمه لوسائل الإعلام والجمهور".

وأكد الأمين أن اتحاد اليد قرر استمرار الإسباني أوسكار جوتيريز مساعد باروندو لينضم للجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2002 مع صابر حسين في بطولة العالم 2023، مشيرا إلى أن أوسكار سيكون له دور مهم في إعداد وبناء اللاعبين لما يمتلكه من خبرات في هذا المجال وربط المنتخبات المختلفة لضمان تواصل الأجيال.