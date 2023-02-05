شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع مع طبيب الأهلى للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل مواجهة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مع أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قبل انطلاق المران الجماعي الذى أقيم ظهر اليوم، الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

وحرص المدير الفني للفريق على الاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين بعد مواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي فى الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية والتى فاز الأهلي بها أمس.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم دون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الاهلى مرانا بدنيا بالكرة للاعبي الفريق في بداية فقرات التدريب الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعداد لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق فقرة بدنية لمدة 30 دقيقة، قبل أن يستأنف باقي فقرات المران الجماعي التي اشتملت على تدريبات فنية خاصة بالكرة والتصويب على المرمى وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.

واختتم المدير الفني للفريق فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران على مجموعتين وشهدت حماسا وتركيزا كبيرين من الجميع.

وقاد ميشيل يانكون تدريبات ثلاثي حراس المرمى، علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في فقرات بدنية وفنية في جانب من المران الجماعي قبل أن ينتظموا في التقسيمة مع بقية اللاعبين.

وأدى الفريق تدريباته الجماعية اليوم دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.