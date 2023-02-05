شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه جنوب السودان ودياً الجمعة باستاد الكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة محمود جابر، أولى ودياته فى المعسكر المقام حاليا بالقاهرة أمام منتخب جنوب السودان الجمعة 10 فبراير باستاد الكلية الحربية، ويختتم منتخب الفراعنة للشباب ودياته بملاقاة منتخب أوغندا 13 من نفس الشهر استعدادا لأمم أفريقيا للشباب.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، خلال الفترة من 19 فبراير الجارى إلى 12 مارس المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا أفريقيا، يتقدمهم منتخب مصر صاحب الضيافة، وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب مباشرة لبطولة كأس العالم للشباب 2023 التى تستضيفها اندونسيا .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى، شادي الجيلاني محلل أداء، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري ، علاء سعيد مسئول المهمات.