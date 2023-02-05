شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف مستجدات تأهيل أكرم توفيق وكريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول للنادى الأهلى، أن الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد، لاعبى الفريق، يواصلان تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي المحدد لهما عقب جراحة الرباط الصليبي.

وقال طبيب الفريق، «أكرم توفيق يخوض مرحلة جديدة من التأهيل البدني فى أكاديمية اسبيتار فى قطر، وفقا للجدول الزمني والتدريبي المحدد له من قبل الطبيب الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبي فى النمسا».

وأشار طبيب الفريق إلى أن كريم فؤاد انتهى من المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي في القاهرة، وينهى خلال الأيام الجارية إجراءات السفر إلى قطر لخوض مرحلة جديدة من التأهيل في البرنامج المحدد له بأكاديمية اسبيتار.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم دون راحة وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الاهلى مرانا بدنيا بالكرة للاعبي الفريق في بداية فقرات التدريب الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعداد لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق فقرة بدنية لمدة 30 دقيقة، قبل أن يستأنف باقى فقرات المران الجماعي التي اشتملت على تدريبات فنية خاصة بالكرة والتصويب على المرمى وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.

واختتم المدير الفني للفريق فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران على مجموعتين وشهدت حماسا وتركيزا كبيرين من الجميع.

وقاد ميشيل يانكون تدريبات ثلاثي حراس المرمى، علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في فقرات بدنية وفنية في جانب من المران الجماعي قبل أن ينتظموا في التقسيمة مع بقية اللاعبين.

وأدى الفريق تدريباته الجماعية اليوم دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.

من جانبه، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا أمام ريال مدريد في المواجهة المقبلة. وقال كولر عقب مباراة سياتل ساوندرز في ربع نهائي مونديال الأندية، «شيء عظيم أن تواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد في نصف النهائي»، مؤكدًا أن هناك تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمواجهة الكبرى.

وأضاف كولر، «سنحرص على متابعة 3 مباريات لريال مدريد على الأقل، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة، ونظرًا لضيق الوقت ستكون هناك العديد من المحاضرات النظرية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة».

وأشار كولر إلى أن كهربا مر بالعديد من الأوقات الصعبة بعد مشاركته في التدريبات لفترة طويلة دون لعب المباريات، ولكنه نجح بالإصرار والعزيمة في تجاوزها بعد عودته للمشاركة مجددًا.