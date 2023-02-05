شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى مليك بوعيو ينضم لسموحة الأسبوع المقبل استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل التونسى مليك بوعيو، لاعب نادي سموحة الجديد، القاهرة الأسبوع المقبل للانضمام للفريق السكندرى بعد إنهاء أموره فى فرنسا لبدء مشواره مع سموحة.

ويسعى مسئولو سموحة لإنهاء كل أمور اللاعب في أسرع وقت من أجل محاولة تجهيزه لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها الأربعاء بعد المقبل، فى منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتأكد غياب مليك بوعيو لاعب النجم الساحلي ومنتخب تونس عن مواجهة سموحة أمام المصرى المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أعلن التعاقد مع التونسى مليك بو عيو لاعب النجم الساحلي والمنتخب التونسي الأول والمنتخب الأوليمبي مواليد 1999، فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف سموحة فى الانتقالات الشتوية الحالية.

وحقق فريق سموحة فوزا مهما على فريق إنبى بهدفين نظيفين فى إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى، والتى كانت المباراة الأولى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى الذى تولى تدريب الفريق خلفا لطارق العشرى.

ويستعد حاليا فريق سموحة لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بعد نقله من استاد السويس الجديد، وهو الأمر الذى أدخل السعادة على الجهاز الفنى للفريق السكندرى.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 11 هدفا، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.