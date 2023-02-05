شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اتفاق اتحاد الكرة لتحديث تقنية الـvar بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تحركات كبيرة من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة لتحديث تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، حيث توجه وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد إلى إسبانيا لمناقشة تطوير التقنية فى الدورى المصرى مع مسئولى الشركة الإسبانية المنفذة للتقنية.

س: لماذا قرر اتحاد الكرة تحديث تقنية الفيديو؟ س: لماذا قرر اتحاد الكرة تحديث تقنية الفيديو؟ ج: قرر اتحاد الكرة تحديث التقنية لرغبته فى الوصول بالتقنية لأعلى مستوى فى الدورى المصرى، بجانب مطالب الأندية والحكام بتحديث التقنية بسبب بعض الشكاوى منها فى الفترة الأخيرة. س: وماذا فعل اتحاد الكرة مع الشركة الاسبانية لتحديث التقنية؟ س: وماذا فعل اتحاد الكرة مع الشركة الاسبانية لتحديث التقنية؟ ج: توصل اتحاد الكرة لاتفاق نهائى مع الشركة الإسبانية على تحديث تقنية الفيديو المستخدمة في الكرة المصرية بعد عقد عدة جلسات جمعت وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع مسئولي الشركة فى إسبانيا.

س: وما هى تفاصيل الاتفاق لتحديث التقنية؟ س: وما هى تفاصيل الاتفاق لتحديث التقنية؟ ج: تم الاتفاق خلال الجلسة على جدولة المستحقات الخاصة بتقنية الفيديو بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية خلال الفترة المقبلة، ونجح مسئولو اتحاد الكرة مع شركة الـvar على دفع المستحقات بالجنيه المصرى، بالإضافة لدفع القيمة بتسعيرة الدولار القديمة، والحصول على التحديثات الخاصة بالتقنية مجانًا.

س: هل سيتحمل اتحاد الكرة أى أعباء مالية مقابل تحديث التقنية؟

ج: لا.. سيحصل اتحاد الكرة على التحديثات الخاصة بالتقنية مجانا، وفقا للبيان المعلن من اتحاد الكرة على صفحته الرسمية.