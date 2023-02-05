شكرا لقرائتكم خبر عن فيليكس يتقدم لحرس الحدود أمام المحلة فى الدقيقة 15.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد فيليكس لاعب حرس الحدود فى إحراز هدف التقدم لفريقه أمام غزل المحلة فى الدقيقة 15، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد جابر – معاذ الحناوي – مصطفي العش – محمود علاء

خط الوسط: محمد بازوكا – إبراهيما نداي – خالد الإخميمي – كريم صلاح – أحمد الشيخ

خط الهجوم: جابريل أوروك

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عمرو شعبان – أحمد رضا – السيد الشبراوي – إبراهيما كونيه – طارق سامي – حازم مرسي – إبراهيم عايش – هاني عادل – مصطفى أسامة.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي..

حراسة المرمى : أحمد السعدني

الدفاع : محمد رضا - محمود بن والي - خالد سامي - أحمد شديد

الوسط :إبراهيم القاضي - مصطفى جمال - أحمد فليكس - مصطفى صبحي

الهجوم : مصطفى زيكو - عمر بسام

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد فوزي وأحمد أيمن ومحمد أحمد عبد الله ورمزي خالد ووجيه عبد الحكيم وكينجسلي كوكو وفالانتين أودو وأحمد علي وأحمد قاسم.