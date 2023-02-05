شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تودع بطولة تونس الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة والنادي الأهلي بطولة تونس الدولية للناشئين والناشئات فى تنس الطاولة بعد الخسارة في ربع النهائي بمنافسات تحت 19 سنة بالبطولة.

وخسرت هنا جودة من لاعبة كوريا الجنوبية لي دايون بنتيجة 3/0 حيث جاءت نتيجة الأشواط 11/6 ,11/7 , 11/5.

وتشارك هنا جودة فى لبطولة الدولية لتنس الطاولة والتي يتنافس فيها 126 لاعبا من 24 دولة و تحتضنها قاعة رادس المتعددة الاختصاصات التي تستمر حتي 5 فبراير الجاري.

وتوجت هنا جودة بلقب البطولة العربية للأندية ، التي أقيمت داخل صالة استاد القاهرة بعد الفوز على عالي البحريني بنتيجة 3-2، مؤكدة أن الفريق قدم مستويات قوية خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل التركيز الشديد من اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني التي كان لها دور في حسم البطولة، خاصة أن ذلك يمنح دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات.