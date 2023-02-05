الامارات | خبر صادم لريال مدريد قبل مواجهة الأهلي المصري في مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد، قبل قليل، غياب حارسه الأول البلجيكي تيبو كورتوا عن المباراة التي تجري حاليا بين الفريق الملكي ومايوركا ضمن الدوري الإسباني لأندية الدرجة الأولى "الليغا"، وذلك بعد أن تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل المباراة، حيث ظهر وهو يعاني من بعض الآلام العضلية دون تحديد طبيعتها. وتأكد غيابه رسميا عن لقاء مايوركا، وحل مكانه الحارس الأوكراني لونين.

ويخضع كورتوا خلال الساعات المقبلة لمزيد من الفحوصات لتحديد مستوى الإصابة، ومدة الغياب المتوقعة، وإمكانية غيابه من عدمه عن المشاركة في مونديال الأندية، الذي يقام في ضيافة المغرب حاليا، ويواجه فيه ريال مدريد الأربعاء المقبل في نصف النهائي الأهلي المصري.