الامارات | 97 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح رئيس اتحاد الشطرنج، تريم مطر تريم، منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع، والتي يستضيفها نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 97 لاعبا ولاعبة من مختلف أندية اللعبة بالدولة، ضمن أجندة المسابقات المحلية التي ينظمها اتحاد اللعبة على مدار الموسم، وحضر الافتتاح عبدالكريم المرزوقي الأمين العام للاتحاد ومحمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي.

وشهد اليوم الافتتاحي إثارة كبيرة على مستوى الذكور بمشاركة 58 لاعبا، حيث تغيرت المقدمة عدة مرات، ونجح عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي في خطف المقدمة من عمر نعمان لاعب الشارقة الذي تربع على الصدارة في أول جولتين، وحصد عمران 4 نقاط في 5 جولات يليه بنفس الرصيد عبدالرحمن محمد الطاهر لاعب نادي الشارقة، وتساوى 6 لاعبين برصيد 3 نقاط وهم أحمد فريد وحمد البلوشي وراشد أبوبكر وأحمد الخميري ومحمد العوضي.

وعلى مستوى الإناث، شاركت 39 لاعبة في البطولة وسيطر نادي دبي على القمة بعد الجولة الخامسة عن طريق أحلام راشد برصيد 4.5 نقطة وزميلتها عنود أحمد، وتساوت معهما عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة. وتساوت 3 لاعبين برصيد 4 نقاط هن عائشة سيف آل علي ووديمة الكلباني.