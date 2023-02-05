شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع كولر مع نجوم الأهلى استعداداً لمواجهة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، باللاعبين قبل انطلاق تدريبات الفريق، وحرص «كولر» على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على غلق صفحة مباراة الأمس أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، والتركيز بجدية فى الاستعداد لمباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.

وتحدث كولر مع اللاعبين في بعض الأمور الفنية الخاصة بالتجهيز لمباراة ريال مدريد المقبلة وضرورة الاستعداد النفسي لهذه المباراة.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي أمس في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

وبات فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على أعتاب رقم قياسى جديد فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة ريال مدريد الإسبانى المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل.

وخاض الأهلي أمام سياتل الأمريكى مباراته رقم 20 فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية لنسخ 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2022 وحقق الفوز بهدف دون رد سجله محمد مجدى أفشة.

وبالتالى عزَّز المارد الأحمر رقمه القياسي فى مونديال الأندية كأكثر فريق خوضًا للمباريات فى البطولة، كما سيعزز رقمه القياسي بشكل أكبر حين يخوض مباراتي نصف النهائي ثم المباراة النهائية أو تحديد المركزين الثالث والرابع، ليرتفع وقتها رصيده إلى 22 مباراة بمونديال الأندية، متفوقا على أقرب ملاحقيه أوكلاند سيتي الذى توقف رصيده عند 16 لقاء بعدما ودع البطولة أمام المارد الأحمر بالخسارة بثلاثية دون رد.

من جانبه، أعرب مارسيل كولر، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا أمام ريال مدريد في المواجهة المقبلة. وقال كولر عقب مباراة سياتل ساوندرز في ربع نهائي مونديال الأندية، «شيء عظيم أن تواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد في نصف النهائي»، مؤكدًا أن هناك تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمواجهة الكبرى.

وأضاف كولر، «سنحرص على متابعة 3 مباريات لريال مدريد على الأقل، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة، ونظرًا لضيق الوقت ستكون هناك العديد من المحاضرات النظرية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة».

وأشار كولر إلى أن كهربا مر بالعديد من الأوقات الصعبة بعد مشاركته في التدريبات لفترة طويلة دون لعب المباريات، ولكنه نجح بالإصرار والعزيمة في تجاوزها بعد عودته للمشاركة مجددًا.