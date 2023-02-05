شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى يحقق فضية الشباب وبرونزية السيدات لاختراق الضاحية والان مع تفاصيل الخبر
وعلى مستوي الفرق، حقق المنتخب المصرى المركز الثانى وفضية المنافسات للشباب، بينما توج المغرب بالمركز الأول والبحرين بالمركز الثالث .
وعلى مستوى الفردي، واصل منتخب المغرب صدارة ترتيب الميداليات فى البطولة العربية لاختراق الضاحية لألعاب القوى.
وكان منتخب الناشئين والناشئات للفرق حقق المركز الثالث لكلا منهما، بينما تصدر المغرب المركز الأول.
وحققت المغربية فاطمة أحفير المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات 6 كم للشابات تحت 20 عام بزمن 21:46:29 فيما جاءت مواطنتها سليمي البدرة في المركز الثاني بزمن 21:58:75 وحققت المغربية بهيه الشرقاوي المركز الثالث برصيد 22:10:37 .
وحقق المنتخب المغربي المركز الأول علي مستوي الفرق وفي المركز الثاني المنتخب المصري وفي المركز الثالث المنتخب السعودي.