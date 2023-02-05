شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى يحقق فضية الشباب وبرونزية السيدات لاختراق الضاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصرى لسيدات ألعاب القوى بمنافسات اختراق الضاحية المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات البطولة العربية المقامة باستاد القاهرة، وحقق الذهبية منتخب البحرين، بينما تحققت الفضية عن طريق منتخب المغرب.

وعلى مستوي الفرق، حقق المنتخب المصرى المركز الثانى وفضية المنافسات للشباب، بينما توج المغرب بالمركز الأول والبحرين بالمركز الثالث .

وكان منتخب مصر لشابات ألعاب القوى تحت 20 عاما حقق الميدالية الفضية لمنافسات الفرق مسافة 6 كم تحت 20 عاما فى البطولة العربية لاختراق الضاحية، بعد منافسة شرسة مع منتخب المغرب فى منافسات الفرق المقامة على مضمار استاد القاهرة.

وعلى مستوى الفردي، واصل منتخب المغرب صدارة ترتيب الميداليات فى البطولة العربية لاختراق الضاحية لألعاب القوى.

وكان منتخب الناشئين والناشئات للفرق حقق المركز الثالث لكلا منهما، بينما تصدر المغرب المركز الأول.

وحققت المغربية فاطمة أحفير المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات 6 كم للشابات تحت 20 عام بزمن 21:46:29 فيما جاءت مواطنتها سليمي البدرة في المركز الثاني بزمن 21:58:75 وحققت المغربية بهيه الشرقاوي المركز الثالث برصيد 22:10:37 .

وحقق المنتخب المغربي المركز الأول علي مستوي الفرق وفي المركز الثاني المنتخب المصري وفي المركز الثالث المنتخب السعودي.