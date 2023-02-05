شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة الداخلية وأسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، تشكيل فريقه لمباراة أسوان التى تقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز باستاد بتروسبورت.

يضم تشكيل الداخلية كلا من:

حراسة المرمى : محمد مجدي

الدفاع : عبد العزيز السيد - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - الآن كيبامبادي

الوسط :مؤمن عاطف - محمود طلعت - بلال السيد - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي

الهجوم : سمير فكري - مصطفى فوزي

بينما جاء تشكيل أسوان الذى أعلنه مديره الفني أيمن الرمادى كالتالي:

حراسة المرمى : عمرو حسام

الدفاع : ميدو مصطفى - أحمد فتحي كاستيلو - إسلام جمال - علي فتحي

الوسط :رافائيل إياجوا - عماد فتحي - بلال السيد - أحمد خالد - محمد ناجي

الهجوم : محمد حمدي زكي