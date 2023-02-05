شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. كولر يحاضر لاعبى الفريق استعداداً لمواجهة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مرانه الأول استعداداً لريال مدريد الإسباني فى مونديال الأندية بمحاضرة مع لاعبي الفريق، تحدث معهم خلالها عن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة أمام النادى الملكى.

وعقد كولر جلسة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، قال خلالها إن الجميع مُطالب بإغلاق ملف مباراة سياتل الأمريكي التى أقيمت أمس في ربع نهائي مونديال الأندية التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وقال كولر للاعبي الأهلي، أمامكم فرصة تاريخية قلما تتكرر بتقديم مباراة قوية أمام العملاق الإسباني ريال مدريد، موضحاً أن المباراة ستكون محط اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى العالم.

وطالب المدرب السويسري لاعبي الأهلي بأن يقدموا أنفسهم فى مباراة الريال وأن يلعبوا من أجل الإستمتاع بكرة القدم.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الأمس مراناً استشفائياً، فيما أدى باقى اللاعبين مرانا بدنيا قويا تحت إشراف الجهاز الفني، وأشرف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى على مران الحراس.

من جانبه، أعرب المدير الفني لفريق الأهلى، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا أمام ريال مدريد في المواجهة المقبلة. وقال كولر عقب مباراة سياتل ساوندرز في ربع نهائي مونديال الأندية، «شيء عظيم أن تواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد في نصف النهائي»، مؤكدًا أن هناك تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمواجهة الكبرى.

وأضاف كولر، «سنحرص على متابعة 3 مباريات لريال مدريد على الأقل، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة، ونظرًا لضيق الوقت ستكون هناك العديد من المحاضرات النظرية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة».

وأشار كولر إلى أن كهربا مر بالعديد من الأوقات الصعبة بعد مشاركته في التدريبات لفترة طويلة دون لعب المباريات، ولكنه نجح بالإصرار والعزيمة في تجاوزها بعد عودته للمشاركة مجددًا.