شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الدور التمهيدى لكأسى مصر والرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم إقامة مباريات دور الـ 32 لكأس مصر وكأس الرابطة فى الفترة من 19 حتى 30 مارس بدون الدوليين، وتشهد تلك الفترة توقف الدورى بسبب مباراتى منتخب مصر ومالاوي فى تصفيات أمم أفريقيا.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا فى مسابقة ضمن الجولة 19 من بطولة الدوري، وذلك بسبب ارتباط الزمالك بخوض مباراتين في منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم تحديد موعد آخر للمباراة فى وقت لاحق.

كما أعلنت رابطة الأندية تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري، والتي كان من المقرر إقامتها 11 مارس المقبل، بسبب ارتباط الفريق الأحمر بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير أحد يومى 7 و8 مارس المقبل.

وحددت الرابطة مواعيد 4 جولات جديدة من مباريات نادي بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجولة 18 : بيراميدز * انبي .. استاد الدفاع الجوي .. يوم 16 فبراير .. الساعة 7 مساء

الجولة 19: المصري * بيراميدز .. استاد الجيش ببرج العرب .. يوم 22 فبراير .. الساعة 7 مساء

الجولة 20 : بيراميدز * الزمالك .. استاد الدفاع الجوي .. يوم 3 مارس .. الساعة 7 مساء

الجولة 21: البنك الأهلي * بيراميدز .. استاد القاهرة الدولي .. يوم 12 مارس .. الساعة 6 مساء

وأكدت الرابطة أن مباريات الجولة 22 ستقام عقب معسكر المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة من 19 وحتى 30 مارس المقبل، مع التأكيد على إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر وكذلك لقاءات النسخة الجديدة من كأس الرابطة خلال الفترة من 13 وحتى 30 مارس.