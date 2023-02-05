شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب المبارزة يخسر أمام كازاخستان فى جولة كأس العالم بسويسرا (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شباب سيف المبارزة أمام كازاخستان بنتيجة 45/43 فى ربع النهائى بجولة كأس العالم المقامة فى سويسرا. (تحديث)

وكان منتخب شباب المبارزة قد تأهل إلى ربع النهائى بالفوز على التشيك بنتيجة 45/38 .

وحقق منتخب مصر للناشئين لسلاح سيف المبارزة ذهبية كأس العالم تحت 20 سنة، فى البحرين خلال الفترة من 21 حتى 22 يناير الماضى. وفاز منتخب مصر على كازاخستان فى المباراة النهائية بنتيجة 45-34.

واستطاع منتخبنا الوطني التأهل لدور النهائي بعد الفوز على منتخب أوزبكستان بنتيجة 45-27.

وتأهل منتخب مصر لدور ربع النهائي مباشرًة ثم تغلب على نظيره الأسترالي بنتيجة 45-30، وفي دور نصف النهائي نجح منتخب مصر في الفوز على أوزبكستان بنتيجة 45-27 ليضمن ميدالية مصرية في منافسات الفرق.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ومحمد جابر، ويقود المنتخب الوطني المدير الفني لسلاح سيف المبارز السيد سامي ورافق البعثة الطيب أحمد عبدالقادر والحكم الدولي يوسف علاء.