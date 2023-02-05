«ديربي الغضب» الإيطالي وقمة السيتي وتوتنهام وبرشلونة أمام اشبيلية.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 5-2-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات المحلية والعالمية.

في الدوري المصري، يواجه الإسماعيلي فريق الاتحاد السكندري، على استاد برج العرب، في الجولة 17.

وتقام في إنجلترا اليوم قمة هامة بين مانشستر سيتي وتوتنهام، على ملعب الأخير، في الجولة 22 من مسابقة الدوري.

كما يلتقي برشلونة مع إشبيلية على ملعب كامب نو، في الجولة 20 من بطولة الدوري المحلي.

وفي إيطاليا، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة "ديربي الغضب" بين ميلان وإنتر، على ملعب سان سيرو، في الجولة 21 من الكاليتشو.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

غزل المحلة وحرس الحدود، 2:45 بتوقيت مصر، 3:45 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Ontime sport 1.

الداخلية وأسوان، 2:45 بتوقيت مصر، 3:45 بتوقيت السعودية، وتذاع على Ontime sport 2.

الاتحاد السكندري والإسماعيلي، 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Ontime sport 1.

سيراميكا كليوباترا وإنبي، 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Ontime sport 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي وتوتنهام، 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

نوتينجهام وليدز، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

الدوري الإسباني

برشلونة وإشبيلية، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

ريال مدريد ومايوركا، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

فالنسيا وجيرونا، 5:15 بتوقيت مصر، 6:15 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

ريال سوسيداد وبلد الوليد، 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

الدوري الإيطالي

ميلان وإنتر ميلان، 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

نابولي وسبيزيا، 1:30 بتوقيت مصر، 2:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

تورينو وأودينيزي، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

فيورنتينا وبولونيا، 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ وفولفسبورج، 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

شتوتجارت وفيردر بريمن، 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

الدوري الفرنسي

نانت وأجاكسيو، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

موناكو وكليرمون فوت، 2:00 بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

لوريان وأنجيه، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

أوكسير وستاد ريمس، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 6.

ستراسبورج ومونبلييه، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 7.

ستاد بريست ولانس، 6:05 بتوقيت مصر، 7:05 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

مارسيليا ونيس، 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.