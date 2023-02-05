شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول مران للأهلي استعداداً لمواجهة ريال مدريد فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك فيديو لأول مران للفريق استعداداً لمواجهة ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً بالمغرب.

ويخوض الأهلي مران اليوم دون راحة، بعدما فاز على سياتل الأمريكي مساء أمس، السبت، بهدف نظيف فى ربع نهائي البطولة، ليضرب موعداً مع العملاق الإسبانى الأربعاء المقبل فى نصف نهائى مونديال الأندية.

من جانبه، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا أمام ريال مدريد في المواجهة المقبلة. وقال كولر عقب مباراة سياتل ساوندرز في ربع نهائي مونديال الأندية، «شيء عظيم أن تواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد في نصف النهائي»، مؤكدًا أن هناك تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمواجهة الكبرى.

وأضاف كولر، «سنحرص على متابعة 3 مباريات لريال مدريد على الأقل، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة، ونظرًا لضيق الوقت ستكون هناك العديد من المحاضرات النظرية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة».

وأشار كولر إلى أن كهربا مر بالعديد من الأوقات الصعبة بعد مشاركته في التدريبات لفترة طويلة دون لعب المباريات، ولكنه نجح بالإصرار والعزيمة في تجاوزها بعد عودته للمشاركة مجددًا.