شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إضافة عناصر جديدة لجهاز فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو الزمالك إضافة عناصر جديدة لجهاز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة المقبلة وينوى مسئولو الزمالك إضافة محلل أداء وخبير تغذية ومدرب أحمال للجهاز الفني للزمالك لزيادة الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

في سياق مختلف، يدخل الزمالك معسكر الإعداد المغلق فى الإسكندرية قبل موعد مباراة فاركو بـ24 ساعة، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، حيث سيقوم الجهاز الفني بالإعلان عن قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر والمتوجه إلى الإسكندرية، لاسيما أن الجهاز الفني يرغب فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعدما حقق الانتصار على فيوتشر في المباراة الماضية بنتيجة 2 / 1، ونجح فى كسر سلسلة النتائج السيئة التي تحققت في الفترة الماضية.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حرص على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين فى حضور البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي، بالإضافة إلى إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم مساء أمس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ورحب أمير مرتضى بعودة فيريرا لقيادة التدريبات استعدادا للفترة المقبلة، كما رحب به إسماعيل يوسف مدير الكرة وكلا من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي أعضاء الجهاز بالمدرب البرتغالي.

وتحدث المشرف العام على الكرة مع اللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالاستعداد للفترة المقبلة وأهميتها فى مشوار الزمالك بكافة البطولات، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد.