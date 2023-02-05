شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كولر وأفشة وكهربا عن مواجهة ريال مدريد فى كأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادى الأهلي موعداً مع ريال مدريد فى نصف نهائي مونديال الأندية فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل. الأهلي فاز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد، مساء السبت، فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

واتفق السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى مع الثنائى محمد مجدى أفشة وكهربا لاعبا الفريق على صعوبة مواجهة ريال مدريد المقبلة.

أفشة: هدفنا الفوز أمام ريال مدريد

وعبر محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته الكبيرة بتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي فى البطولة التي تقام بالمغرب.

وأكد أفشة صعوبة مواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي، مشيرًا إلى أنه الفريق الأفضل فى العالم والأكثر تكاملًا، وأنه فريق طفولته المفضل، مشددا على أن الأهلي سيلعب على الفوز ويقدم كل ما لديه وينتظر أن يكون التوفيق حليفًا له فى اللقاء.

كهربا: مواجهة ريال مدريد صعبة.. ولكننا نثق فى أنفسنا

وأبدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته البالغة بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

وشدد كهربا على أن مواجهة ريال مدريد ستكون صعبة للغاية، باعتباره أفضل فريق فى العالم حاليًّا، وأكد أن لاعبي الأهلي لديهم ثقة كبيرة فى أنفسهم وقدرتهم لمواصلة المسيرة الناجحة فى مونديال الأندية وتقديم مباراة مميزة أمام بطل أوروبا، وتحقيق الفوز من أجل بلوغ المباراة النهائية، متمنيًا أن يحالف التوفيق الفريق ويحقق النتيجة المرجوة.

واختتم كهربا حديثه مؤكدًا أن لاعبي الأهلي سوف يبذلون كل جهد من أجل تقديم أداء مشرف في المباراة المقبلة، وأن التأهل للنهائي ليس مستحيلًا، طالما اجتهد الفريق وقدم كل ما لديه من أجل الوصول لهذا الإنجاز الكبير

كولر: استعدادات كبيرة لمواجهة ريال مدريد فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا أمام ريال مدريد في المواجهة المقبلة.

وقال كولر عقب مباراة سياتل ساوندرز فى ربع نهائي مونديال الأندية، «شيء عظيم أن تواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد فى نصف النهائي»، مؤكدًا أن هناك تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمواجهة الكبرى.

وأضاف كولر، «سنحرص على متابعة 3 مباريات لريال مدريد على الأقل من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة، ونظرًا لضيق الوقت سيكون هناك العديد من المحاضرات النظرية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة».