شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب ميدو مع الإسماعيلى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاتحاد السكندرى، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، فريق الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى افتتاح الأسبوع السابع عشر من منافسات بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بحثا عن الفوز، خاصة بعد تعادل الاتحاد مع المقاولون سلبيا فى الجولة الماضية، فيما حقق الإسماعيلى فوزا مهما على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويأمل أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، فى العودة بالثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثانى مع الدراويش، مستعينا بالصفقات التى ضمها فى الانتقالات الشتوية والتى جهزها للدفع بها أمام زعيم الثغر، وطالب ميدو من اللاعبين بضرورة الثقة فى إمكانياتهم وتقديم أفضل ما لديهم من أجل إعادة الدراويش لمكانته الأساسية، ويستعيد جهود لاعبه أحمد مدبولى مرة أخرى بعد غيابه عن مواجهة الداخلية فى المباراة السابقة.

وقاد ميدو الإسماعيلى فى 7 مباريات، خسر الأولى أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل مع البنك الأهلى سلبياً، وخسر من حرس الحدود بهدفين دون رد، ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع أسوان سلبياً، وأخيراً حقق الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخلال سبعة لقاءات حقق ميدو انتصارا وحيدا وثلاث تعادلات وتلقى ثلاث هزائم وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 10.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة من 16 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 لقاءت وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة من 16 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى مواجهتين وخسر 6 لقاءت، وسجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.