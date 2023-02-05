شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى الصدارة.. ترتيب دورى كرة السلة بعد الجولة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة السلة ترتيب فرق الدورى للمراكز من الأول إلى الثامن بعد انتهاء الجولة الحادية عشرة. ويتصدر الأهلى جدول التريتب برصيد 22 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى بـ21 نقطة فى الوصافة، ثم الزمالك بـ19 نقطة فى المركز الثالث.

وطلائع الجيش والجزيرة فى المركزين الرابع والخامس بنفس رصيد النقاط 16 نقطة لكل منهما، وفى المركز السادس سموحة 14 نقطة، والتأمين 12 وهو نفس رصيد الاتصالات في المركز الأخير.

وسلم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، مساء الأربعاء الماضى، ميداليات المركز الأول وكأس بطولة السوبر موسم 2021/2022 لفريق الاتحاد السكندري رجال.

وتواجد وفد رسمي لمجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة أبو فريخة داخل صالة نادي الاتحاد السكندري يضم كلا من عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب محسن و حسين البشبيشي أعضاء مجلس الإدارة ومحمود الحلو المدير التنفيذي.

كما كان فى استقبال وفد الاتحاد كلا من محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري وأعضاء مجلس الإدارة خلال مراسم تسليم الميداليات ولقب البطولة للفريق.