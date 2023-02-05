شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ولاشين ومحارب يشاركون مدير شئون لاعبى الطلائع فرحة زفاف ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد مختار، مدير شئون اللاعبين بنادى طلائع الجيش، بزفاف ابنته دنيا على المحاسب عبد الله عادل، وحضر حفل الزفاف إسلام محارب لاعب الطلائع فى أجواء أسرية للغاية، كما حضر من اللاعبين كل من محمود الونش، مهند لاشين، وعمرو السيسى، وعاصم صلاح، ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق، واللواء أيمن المصرى مدير الكرة، ويسرى عرفان المدير الإدارى، ومحمد الأسيوطى طبيب الفريق.

من ناحية أخرى، يستعد طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويفتقد الطلائع في مباراة بيراميدز جهود محمد دياب بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث بينما يغيب إسلام محارب بسبب شد العضلة الخلفية وأحمد مسعود بسبب التهابات الحوض.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

نجح مسئولي نادى طلائع الجيش في التعاقد مع 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق وتصحيح مساره بالدور الثانى للدوري.

حيث أعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع محمود وادى، مهاجم نادى بيراميدز، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لتدعيم هجوم فريق الكرة بالنادى، كما حصل الطلائع على خدمات فريد شوقى، لاعب وسط النادى المصرى، على سبيل الإعارة، وأحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر، كما استعاد الطلائع جهود حارسه محمد شعبان بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود.

كما تعاقد الطلائع مع السيد أبو أمنة لاعب بلدية المحلة لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق، كما نجح مسئولو طلائع الجيش في التعاقد مع النيجيري بول جوليوس المهاجم لمدة موسم ونصف فيما تم التعاقد مع النيجيري إبراهيم اليو الجناح الايسر لمدة موسمين ونصف بينما جاءت صفقة إستعارة النيجيري فافور أكيم صانع الألعاب لمدة 6 شهور قبل غلق باب القيد الشتوى.

وجاء انضمام هؤلاء اللاعبين الثمانية لصفوف الطلائع فى إطار حرص إدارة النادى على مواصلة تدعيم صفوف فريق الكرة بالعناصر المميزة، وفقا لاختيارات محمد يوسف المدير الفني للفريق، الذي يسعى جاهداً إلى تكوين مجموعة جيدة ومميزة هذا الموسم لتحقيق النتائج المرجوة بما يتناسب مع طموحات إدارة النادى.