شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب "شابات" ألعاب القوى يحقق فضية البطولة العربية لاختراق الضاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لشابات ألعاب القوى تحت 20 عاما الميدالية الفضية لمنافسات الفرق مسافة 6 كم تحت 20 عاما فى البطولة العربية لاختراق الضاحية، بعد منافسة شرسة مع منتخب المغرب فى منافسات الفرق المقامة على مضمار استاد القاهرة.

وعلى مستوى الفردي، واصل منتخب المغرب صدارة ترتيب الميداليات فى البطولة العربية لاختراق الضاحية لألعاب القوى.

وكان منتخب الناشئين والناشئات للفرق حقق المركز الثالث لكلا منهما، بينما تصدر المغرب المركز الأول.

وحققت المغربية فاطمة أحفير المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات 6 كم للشابات تحت 20 عام بزمن 21:46:29 فيما جاءت مواطنتها سليمي البدرة في المركز الثاني بزمن 21:58:75 وحققت المغربية بهيه الشرقاوي المركز الثالث برصيد 22:10:37 .

وحقق المنتخب المغربي المركز الأول علي مستوي الفرق وفي المركز الثاني المنتخب المصري وفي المركز الثالث المنتخب السعودي.